Дарья Касаткина не сумела выйти в четвертый круг Уимблдона

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла испанской теннисистке Пауле Бадосе в матче третьего круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу Бадосы, выступающей на турнире по защищенному рейтингу. Касаткина была посеяна под 14-м номером. В первом сете матч прерывали из-за плохого самочувствия зрителя. До этой встречи Касаткина выиграла семь матчей подряд. В четвертом круге Бадоса сыграет с победительницей встречи между украинкой Даяной Ястремской (28-й номер посева) и хорваткой Донной Векич (без номера посева).

Касаткиной 27 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед Уимблдоном Касаткина выиграла турнир WTA в британском Истборне. На ее счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Бадосе 26 лет, в рейтинге WTA она занимает 93-ю позицию, на ее счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года.