Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде

Азаренко 34 года, она располагается на 16-й позиции мирового рейтинга и является победительницей 21 турнира WTA. В 2012—2013 годах белорусская спортсменка в общей сложности 51 неделю находилась в статусе первой ракетки мира. На счету Азаренко две победы на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013), также она трижды доходила до финала на Открытом чемпионате США (2012, 2013, 2020). Белоруска является победительницей Открытого чемпионата США (2007) и Открытого чемпионата Франции (2008) в миксте. На Олимпийских играх в Лондоне теннисистка выиграла золото в миксте в дуэте с Максимом Мирным, а также бронзу в одиночном разряде.