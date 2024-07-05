Виктория Азаренко отказалась от участия в Олимпиаде
Белорусские теннисисты не будут представлены на Играх в Париже.
Белорусские теннисисты не будут представлены на Играх в Париже.
ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отклонила приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Ранее приглашение МОК не приняла третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Белорусские теннисисты не будут представлены на Олимпиаде в Париже. 1 июля Азаренко из-за травмы снялась с Уимблдона.
Азаренко 34 года, она располагается на 16-й позиции мирового рейтинга и является победительницей 21 турнира WTA. В 2012—2013 годах белорусская спортсменка в общей сложности 51 неделю находилась в статусе первой ракетки мира. На счету Азаренко две победы на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013), также она трижды доходила до финала на Открытом чемпионате США (2012, 2013, 2020). Белоруска является победительницей Открытого чемпионата США (2007) и Открытого чемпионата Франции (2008) в миксте. На Олимпийских играх в Лондоне теннисистка выиграла золото в миксте в дуэте с Максимом Мирным, а также бронзу в одиночном разряде.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.