Тарпищев объяснил причину поражения Касаткиной в третьем круге Уимблдона
Российская теннисистка в трех сетах уступила испанке Пауле Бадосе.
Российская теннисистка в трех сетах уступила испанке Пауле Бадосе.
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла испанской теннисистке Пауле Бадосе в матче третьего круга Уимблдона, так как не успевала за соперницей и не могла созидать на корте. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4 в пользу Бадосы, выступающей на турнире по защищенному рейтингу. Касаткина была посеяна под 14-м номером.
«Касаткина хорошо играла в начале турнира, потому что не было соперниц, которые бы не давали ей созидать. Когда успеваешь — созидаешь. Когда же она перестает успевать, когда играет с ударными соперницами — тогда проигрывает. Так случилось в этот раз», — сказал Тарпищев.
В женском одиночном разряде на турнире остались две представительницы России — Анна Калинская и Людмила Самсонова. В матче третьего круга, который запланирован на субботу, они сыграют друг с другом.