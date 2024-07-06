Бен Шелтон выполнил самую быструю подачу в истории Уимблдона

Шелтон установил это достижение по ходу матча второго круга на Уимблдоне-2024 против южноафриканца Ллойда Харриса. В том поединке Шелтон победил в пяти сетах — 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7).