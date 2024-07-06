Теннисистка Калинская обыграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Калинской, которая посеяна на турнире под 17-м номером, спортсменка впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона. У Самсоновой был 15-й номер посева. В четвертом круге Калинская сыграет с победительницей матча между представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной (4) и Каролин Возняцки из Дании (получила специальное приглашение).

Калинской 25 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.

25-летняя Самсонова располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге, на ее счету пять титулов WTA. На турнирах Большого шлема россиянка дважды доходила до четвертого круга — на US Open (2022) и Уимблдоне (2021). В составе российской команды Самсонова в 2021 году стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.