Первая ракетка мира Свёнтек вылетела с Уимблдона

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева обыграла Игу Свёнтек из Польши в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу Путинцевой, не имеющей номера посева на турнире. Свёнтек, являющаяся лидером мирового рейтинга, была посеяна под первым номером.

Путинцевой 29 лет, она занимает 35-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки, которая до 2012 года представляла Россию, три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2016, 2018 годы) и US Open (2020).

Свёнтек 23 года, на ее счету 22 титула WTA. Польская спортсменка четырежды выигрывала Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз — US Open (2022).