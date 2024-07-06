Казахстанка преподнесла суперсенсацию с камбэком и выбила первую ракетку мира с Уимблдона

Матч третьего круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024 завершился суперсенсацией.

При этом, первый сет, в котором Юлия оказала сопротивление польской теннисистке остался за Швентек — 6:3.

Полным откровением и разгромом обернулась для Иги вторая партия — 6:1 в пользу Путинцевой.

Третий сет также обернулся кошмаром для Швентек — при счете 4:0 в пользу Путинцевой польская теннисистка попыталась навязать борьбу, но все же, уступила — 2:6.

Матч продлился один час и 58 минут.

Напомним, в текущем розыгрыше Уимблдонского турнира Путинцева на старте одолела трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер (№ 221) — 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка обыграла олимпийскую чемпионку Катерину Синякову (№ 36) — 6:0, 4:6, 6:2.