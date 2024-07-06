Казахстанка преподнесла суперсенсацию с камбэком и выбила первую ракетку мира с Уимблдона
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 35) провела матч с первым номером мирового рейтинга Игой Швентек, сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 35) провела матч с первым номером мирового рейтинга Игой Швентек, сообщают Vesti.kz.
Матч третьего круга женского одиночного разряда Уимблдона-2024 завершился суперсенсацией.
При этом, первый сет, в котором Юлия оказала сопротивление польской теннисистке остался за Швентек — 6:3.
Полным откровением и разгромом обернулась для Иги вторая партия — 6:1 в пользу Путинцевой.
Третий сет также обернулся кошмаром для Швентек — при счете 4:0 в пользу Путинцевой польская теннисистка попыталась навязать борьбу, но все же, уступила — 2:6.
Матч продлился один час и 58 минут.
Напомним, в текущем розыгрыше Уимблдонского турнира Путинцева на старте одолела трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер (№ 221) — 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка обыграла олимпийскую чемпионку Катерину Синякову (№ 36) — 6:0, 4:6, 6:2.
В четвертом круге казахстанка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (№ 14).