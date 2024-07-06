Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу Медведева, получившего пятый номер посева. Штруфф выступал без номера посева. Матч начался в пятницу, но был прерван из-за дождя и доигран в субботу. В четвертом круге Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии (10-й номер посева), который в трех сетах переиграл француза Гаэля Монфиса (без номера посева).

Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Штруффу 34 года, он располагается на 41-й позиции мирового рейтинга. На счету немца одна победа на турнирах ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2019, 2021).

Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас.