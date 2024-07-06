WTA отреагировала на сенсационную победу казахстанки над первой ракеткой мира

В третьем круге Уимблдона — 2024 Путинцева обыграла именитую соперницу по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:2.
«Феноменальная Путинцева побеждает первую ракетку мира Игу Швентек со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в потрясающем матче и выходит в четвертый круг Уимблдона!», — пишет пресс-служба организации в соцсети X (бывший Twitter).
Напомним, в текущем розыгрыше Уимблдонского турнира Путинцева на старте одолела трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер (№ 221) — 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка обыграла олимпийскую чемпионку Катерину Синякову (№ 36) — 6:0, 4:6, 6:2.
В четвертом круге казахстанка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (№ 14).