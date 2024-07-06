WTA отреагировала на сенсационную победу казахстанки над первой ракеткой мира

«Феноменальная Путинцева побеждает первую ракетку мира Игу Швентек со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в потрясающем матче и выходит в четвертый круг Уимблдона!», — пишет пресс-служба организации в соцсети X (бывший Twitter).