21:09 (мск), источник: Vesti.kz

WTA отреагировала на сенсационную победу казахстанки над первой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация отреагировала на сенсационную победу второй ракетки Казахстана Юлии Путинцевой (№ 35) над лучшей теннисисткой планеты Игрой Швентек из Польши, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В третьем круге Уимблдона — 2024 Путинцева обыграла именитую соперницу по итогам трех сетов — 3:6, 6:1, 6:2.

«Феноменальная Путинцева побеждает первую ракетку мира Игу Швентек со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в потрясающем матче и выходит в четвертый круг Уимблдона!», — пишет пресс-служба организации в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, в текущем розыгрыше Уимблдонского турнира Путинцева на старте одолела трехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» немку Анжелику Кербер (№ 221) — 7:5, 6:3. Во втором круге казахстанка обыграла олимпийскую чемпионку Катерину Синякову (№ 36) — 6:0, 4:6, 6:2.

В четвертом круге казахстанка сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (№ 14).

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