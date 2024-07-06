Рыбакина повесила баранку и сокрушила экс-первую ракетку мира на Уимблдоне

В матче третьего круга она встречалась с экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки (№ 91).

В первом сете Рыбакина не оставила шансов сопернице — 6:0. Вторая партия также прошла под ее преимуществом — датчанка сумела забрать лишь один гейм.

В общей сложности матч продлился один час и 15 минут. На счету Рыбакиной девять эйсов, четыре двойных и 21 невынужденная ошибка.

В четвертом круге казахстанка сыграет с россиянкой Анной Калинской (№ 18).

Напомним, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 35) в третьем круге Уимблдона преподнесла суперсенсанцию, сотворив камбэк в матче с первой ракеткой планеты полькой Игой Швентек.