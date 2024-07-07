Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович победил австралийца Алексея Попырина в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович победил австралийца Алексея Попырина в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу второй ракетки мира. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.
За выход в четвертьфинал семикратный чемпион Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-й номер посева), победившим Кентена Алиса из Франции — 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1.
Результаты других матчей: