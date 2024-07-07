00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович победил австралийца Алексея Попырина в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу второй ракетки мира. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.

За выход в четвертьфинал семикратный чемпион Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-й номер посева), победившим Кентена Алиса из Франции — 1:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4), 6:1.

Результаты других матчей:

  • Тейлор Фритц (США, 13) — Алехандро Табило (Чили, 24) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5;
  • Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

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