Калинская совершает прорыв в этом году! Она взлетает в рейтинге и бьет свои рекорды

Прорыв Анны Калинской в 2024 году: каких успехов уже добилась российская теннисистка | Источник: Getty Images

Российские теннисисты регулярно попадают в топ, борются с лучшими соперниками и достигают больших успехов. Здорово, что таких игроков на высоком уровне становится всё больше. И любопытно наблюдать каждый раз, когда среди россиян рождается новая звезда.

Недавно такой яркой теннисисткой стала Анна Калинская. Ей 25 лет, в WTA-туре она играет с сезона-2015. На протяжении последних нескольких лет россиянка находилась в районе топ-50 и была не слишком заметна на про-уровне. Но всё изменилось в 2024 году.

Анна начала этот сезон на 75-й строчке рейтинга WTA. На первых турнирах — «пятисотниках» в Брисбене и Аделаиде — она дошла лишь до второго круга, а затем, на Australian Open, совершила настоящий прорыв. Тот австралийский «Большой шлем» стал удачным для многих россиянок, но Калинская провела турнир лучше соотечественниц и сделала после него солидный прорыв.

Анна четырежды участвовала на Australian Open и каждый раз проигрывала в первом круге. В текущем сезоне же в Мельбурне Анна не только прошла стартовый матч, но ещё и сразу добралась до четвертьфинала, оказавшись единственной россиянкой на этой стадии. Калинская на том турнире одержала победу над Кэти Волынец (6:3, 3:6, 6:2), Аранчей Рус (6:1, 7:5), Слоан Стивенс (6:7, 6:1, 6:4) и Ясмин Паолини (6:4, 6:2). В борьбе за полуфинал россиянка уступила Чжэн Циньвэнь (7:6, 3:6, 1:6).

По итогам Australian Open Калинская взлетела в рейтинге на 37 позиций и дебютировала в топ-40. После этого многое в карьере теннисистки пошло вверх.

Спустя месяц на «тысячнике» в Дубае Калинская показала ещё лучший результат и добралась до финала. По ходу турнира она одолела Сторм Хантер (6:1, 6:2), Кристину Букшу (6:3, 6:4), Елену Остапенко (6:4, 7:5), Кори Гауфф (2:6, 6:4, 6:2) и Игу Свёнтек (6:4, 6:4), но в непростом трёхсетовике в борьбе за титул уступила Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7).

Уже к февралю Анна закрепилась в топ-30, где продержалась до середины июня. После этого она дебютировала в первой двадцатке.

С «тысячника» в Индиан-Уэллсе до «пятисотника» в Берлине Калинская не одержала больше одной победы за турнир, при этом на «Ролан Гаррос» она впервые в карьере прошла стартовый матч и дошла до второго круга, где проиграла Бьянке Андрееску (6:1, 5:7, 3:6).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241541&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас, будучи уже 18-й ракеткой мира, Анна продолжает показывать выдающиеся результаты и бить собственные рекорды. Перед Уимблдоном на «пятисотнике» в Берлине россиянка добралась до второго финала в карьере и первого — на траве.

В столице Германии Калинская одержала несколько громких побед: одолела Викторию Азаренко (6:1, 6:7, 6:1), на отказе прошла Маркету Вондроушову (5:5) и Арину Соболенко (5:1). В борьбе за титул с Джессикой Пегулой россиянка была как никогда близка к победе: целых пять матчболов было в её распоряжении, но ни одним из них она воспользоваться не смогла. Однако большой задел на будущий титул сделала.

В начале прорывного сезона Калинская рассказала, что помогает ей достигать таких успехов, как в этом году.

«Прежде всего я прибавила в физическом плане и стала спокойнее на корте. Это помогает чаще принимать правильные решения. Кроме того, не подводит здоровье. В этом году из-за небольшой травмы я снялась лишь с одного турнира в Майами, хотя раньше приходилось делать это чаще. Что касается моей игры, то я не могу выделить какой-то отдельный элемент. Думаю, что постепенно она улучшается вся, в комплексе», — приводит слова Калинской «Коммерсант».

Анна позже добавила, что топ-25 рейтинга для неё не предел. Она знает, что может играть ещё лучше. И основная задача россиянки на этот год — показывать стабильные результаты и меньше травмироваться.

Сейчас Калинская борется на Уимблдоне. В Лондоне она уже прошла квалифаера Панну Удварди (6:3, 6:2), Мари Боузкову (6:4, 6:1) и Людмилу Самсонову (7:6, 6:2). Теперь Анна, впервые пробившись во вторую неделю британского ТБШ, сразится в четвёртом круге с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.