Впервые с 2006 года в четвёртый круг Уимблдона вышли семь игроков младше 23 лет | Источник:

Эти семь игроков — Карлос Алькарас (Испания, 21 год), Янник Синнер (Италия, 22), Лоренцо Музетти (Италия, 22), Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 20), Артюр Фис (Франция, 20), Хольгер Руне (Дания, 21), Бен Шелтон (США, 21).

В последний раз столько игроков младше 23 лет выходили в ⅛ финала на Уимблдоне в 2006 году. Ими являлись Энди Маррей (Великобритания), Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания), Томаш Бердых (Чехия), Фернандо Вердаско (Испания), Марио Анчич (Хорватия) и Маркос Багдатис (Кипр).