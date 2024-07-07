13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я знаю, что сделала неправильно». Свёнтек — о поражении Путинцевой на Уимблдоне-2024

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, какие ошибки допустила при подготовке к Уимблдону-2024.

«Я знаю, что сделала неправильно». Свёнтек — о поражении Путинцевой на Уимблдоне-2024 | Источник: Getty Images

В июне полька в четвёртый раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос».

«Я знаю, что сделала неправильно после “Ролан Гаррос”. Я не отдохнула должным образом и не собираюсь повторять ту же ошибку снова. У меня был очень тяжелый сезон на грунте, мне нужно было восстановиться.

Возможно, именно поэтому я думала, что смогу играть на том же уровне, но на траве мне нужно немного больше энергии, чтобы набраться терпения и принять ошибки. После “Ролан Гаррос” мне нужно было лучше восстановиться, как физически, так и морально», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, 6 июля Ига Свёнтек сенсационно проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона-2024. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу теннисистки из Казахстана.

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