«Я знаю, что сделала неправильно». Свёнтек — о поражении Путинцевой на Уимблдоне-2024

В июне полька в четвёртый раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос».
«Я знаю, что сделала неправильно после “Ролан Гаррос”. Я не отдохнула должным образом и не собираюсь повторять ту же ошибку снова. У меня был очень тяжелый сезон на грунте, мне нужно было восстановиться.
Возможно, именно поэтому я думала, что смогу играть на том же уровне, но на траве мне нужно немного больше энергии, чтобы набраться терпения и принять ошибки. После “Ролан Гаррос” мне нужно было лучше восстановиться, как физически, так и морально», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Напомним, 6 июля Ига Свёнтек сенсационно проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона-2024. Матч закончился со счётом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу теннисистки из Казахстана.