«Я знаю, что сделала неправильно». Свёнтек — о поражении Путинцевой на Уимблдоне-2024

«Я знаю, что сделала неправильно после “Ролан Гаррос”. Я не отдохнула должным образом и не собираюсь повторять ту же ошибку снова. У меня был очень тяжелый сезон на грунте, мне нужно было восстановиться.



Возможно, именно поэтому я думала, что смогу играть на том же уровне, но на траве мне нужно немного больше энергии, чтобы набраться терпения и принять ошибки. После “Ролан Гаррос” мне нужно было лучше восстановиться, как физически, так и морально», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.