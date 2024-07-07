13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович шестым в истории выполнил 1000 эйсов на Уимблдоне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал шестым в истории теннисистом, которому удалось подать 1000 и более эйсов на Уимблдоне.

Новак Джокович шестым в истории выполнил 1000 эйсов на Уимблдоне | Источник: Getty Images

Это достижение покорилось Джоковичу в рамках матча третьего круга на Уимблдоне-2024 против австралийца Алексея Попырина. Матч завершился победой серба в четырёх сетах 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Отметка в 1000 подач навылет также покорилась швейцарцу Роджеру Федереру, хорватам Горану Иванишевичу и Иво Карловичу, американцам Питу Сампрасу и Джону Иснеру. Все эти теннисисты уже завершили профессиональные карьеры.

В ⅛ финала Уимблдона-2024 Новак Джокович сыграет против 15-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне. Титулованный серб ведёт в личных встречах со счётом 3−2.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024
Юрист: естественно, Хабибу может грозить тюрьма из-за долгов
Федерация бокса написала заявление на бойца, оскорбившего русских
Есть самая сенсационная сборная в четвертьфинале Евро!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь