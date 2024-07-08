Вторая ракетка мира Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Наварро, посеянной на турнире под 19-м номером. У Гауфф был 2-й номер посева. В четвертьфинале Наварро сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (7).

Гауфф является второй ракеткой мира, после ее поражения на турнире не осталось ни одной представительницы топ-3 мирового рейтинга. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек 6 июля уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, а занимающая третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко снялась с Уимблдона до начала турнира из-за травмы плеча. Лучшей по рейтингу теннисисткой осталась представляющая Казахстан Елена Рыбакина, которая в четвертом круге сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Наварро 23 года, она располагается на 17-й позиции в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации, американка одержала ее в этом сезоне. Выход в четвертьфинал текущего Уимблдона является для спортсменки лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Гауфф 20 лет, на ее счету семь титулов WTA. Теннисистка является победительницей Открытого чемпионата США 2023 года.