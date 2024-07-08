Медведев рассказал, доволен ли своим уровнем игры на Уимблдоне-2024

— Если честно, да. Он немного неровный — в первом матче я хорошо играл, во втором мог намного лучше. Я получил отзывы от команды и даже из Франции, что Александр играл потрясающе, и все думали, что я тоже хорошо играю. Хорошо. Против Штруффа я играл очень хорошо. Сегодня было тяжёлое начало, я не разминался. Григор получил травму при счёте 3:3, то есть я играл достаточно хорошо, чтобы вернуться с 0:3. Да, я хорошо себя чувствую и психологически, и в плане ударов. Жду матча с первой ракеткой мира, — сказал Медведев на пресс-конференции.