Калинская получила травму и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона
В четвертом круге россиянка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, отказавшись продолжить борьбу во втором сете.
В четвертом круге россиянка уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, отказавшись продолжить борьбу во втором сете.
ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла из-за травмы продолжить матч четвертого круга Уимблдона против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Турнир проходит в Лондоне.
Встреча прервалась во втором сете при счете 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под четвертым номером. У Калинской был 17-й номер посева. В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (21) и китаянкой Ван Сиюй.
Калинская была последней представительницей России на Уимблдоне в женском одиночном разряде, в мужском одиночном разряде борьбу продолжает Даниил Медведев, который вышел в четвертьфинал.
Калинской 25 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.
Рыбакиной 25 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в нем белоруске Арине Соболенко.
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, который проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн. Действующей победительницей является Маркета Вондроушова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).