Калинская получила травму и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241804&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла из-за травмы продолжить матч четвертого круга Уимблдона против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча прервалась во втором сете при счете 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под четвертым номером. У Калинской был 17-й номер посева. В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (21) и китаянкой Ван Сиюй.

Калинская была последней представительницей России на Уимблдоне в женском одиночном разряде, в мужском одиночном разряде борьбу продолжает Даниил Медведев, который вышел в четвертьфинал.

Калинской 25 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года, также в ее активе три победы на турнирах WTA в парном разряде.

Рыбакиной 25 лет, до июня 2018 года спортсменка на соревнованиях представляла Россию. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA. На счету Рыбакиной восемь титулов под эгидой организации. В 2022 году она выиграла Уимблдон. В 2023 году Рыбакина дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, проиграв в нем белоруске Арине Соболенко.