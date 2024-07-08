Матч Рыбакиной за четвертьфинал Уимблдона завершился досрочно
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024, сообщают Vesti.kz.
В матче четвертого круга она встречалась с россиянкой Анной Калинской (№ 18).
В первом сете Рыбакина совершила камбэк, отыгравшись со счета 0:2 и добившись успеха — 6:3. Во втором сете при счете 3:0, Калинская отказалась от продолжения игры. В первой партии россиянка брала медицинский тайм-аут. Встреча продлилась 51 минуту.
За время игры Елена исполнила семь подач навылет и допустила одну двойную ошибку.
Отметим, что в рамках четвертьфинала казахстанка сыграет против победительницы пары Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).
Напомним, вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 35) в третьем круге Уимблдона преподнесла суперсенсанцию, сотворив камбэк в матче с первой ракеткой планеты полькой Игой Швентек.