Матч Рыбакиной за четвертьфинал Уимблдона завершился досрочно

В матче четвертого круга она встречалась с россиянкой Анной Калинской (№ 18).

В первом сете Рыбакина совершила камбэк, отыгравшись со счета 0:2 и добившись успеха — 6:3. Во втором сете при счете 3:0, Калинская отказалась от продолжения игры. В первой партии россиянка брала медицинский тайм-аут. Встреча продлилась 51 минуту.

За время игры Елена исполнила семь подач навылет и допустила одну двойную ошибку.

Отметим, что в рамках четвертьфинала казахстанка сыграет против победительницы пары Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).