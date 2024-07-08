Матч с чемпионкой Роллан Гаррос решил судьбу Путинцевой на Уимблдоне

Путинцева на стадии ⅛ финала Уимблдона провела встречу против латвийской теннисистки Елены Остапенко (14-й номер WTA). В двух сетах казахстанская спортсменка потерпела поражение с общим счетом 2:6, 3:6. Игра продлилась один час и девять минут.

При этом Остапенко выигрывала Роллан Гаррос в 2017-ом году.

За время матча Юлия не исполнила ни одной подачи навылет и допустила две двойные ошибки. Отметим, что в четвертьфинале Уимблдона латвийка сыграет против победительницы пары Даниэль Коллинз (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).