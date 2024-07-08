Свитолина — о четвертьфинале с Рыбакиной: знаю, чего ожидать

«Будет ещё одна важная битва, четвертьфинал. Против Елены я пару раз уже играла, так что знаю, чего ожидать. Надеюсь, завтра будет получше в плане моральных сил. Постараюсь поработать над вещами, которые надо будет использовать против неё, и от этого уже буду отталкиваться», — сказала Свитолина на пресс-конференции.