Украинка Свитолина — о россиянах на Уимблдоне: «Не могу изменить. Мы изо всех сил пытались, чтобы их не допустили»

— Вы согласны с решением Уимблдона допустить российских теннисистов на турнир под нейтральным флагом или считаете, что не нужно было этого делать, как в 2022 году?

— Конечно, я бы предпочла второй вариант, но что есть, то есть. Я не могу это изменить, мы изо всех сил пытались, разговаривали с разными организациями. Сейчас я просто хочу собирать деньги нуждающимся, оказывать поддержку для детей через мой фонд и United 24. Мы можем многое сделать, чтобы помочь людям, а не только фокусироваться на том, что мы не контролируем, — сказала Свитолина на пресс-конференции.