8 июля, источник: Чемпионат.com

Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде

На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.

Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде | Источник: Getty Images

Российским теннисисткам не удалось выйти в ¼ финала турнира. Единственной российской теннисисткой в четвёртом круге была Анна Калинская, которая снялась по ходу матча из-за травмы запястья.

Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Женщины.

  • Елена Остапенко (Латвия, 13) — Барбора Крейчикова (Чехия, 31)
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Элина Свитолина (Украина, 21)
  • Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — Донна Векич (Хорватия)
  • Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19)

В 2023 году из этих восьми теннисисток до четвертьфинала дошли только двое — Рыбакина и Свитолина, которые в этом году разыграют путёвку в полуфинал.

Для Сун и Наварро выход в ¼ финала на Уимблдоне стал первым в карьере на турнире «Большого шлема».

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