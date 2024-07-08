Стали известны четвертьфинальные пары Уимблдона в женском одиночном разряде
На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.
На Уимблдоне-2024 завершились все матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальные пары.
Российским теннисисткам не удалось выйти в ¼ финала турнира. Единственной российской теннисисткой в четвёртом круге была Анна Калинская, которая снялась по ходу матча из-за травмы запястья.
Уимблдон. Четвертьфинальные пары. Женщины.
В 2023 году из этих восьми теннисисток до четвертьфинала дошли только двое — Рыбакина и Свитолина, которые в этом году разыграют путёвку в полуфинал.
Для Сун и Наварро выход в ¼ финала на Уимблдоне стал первым в карьере на турнире «Большого шлема».