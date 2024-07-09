«Вам меня не задеть!» Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне, которые гудели в его сторону во время матча четвертого круга с Хольгером Руне (6:3, 6:4, 6:2).
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне, которые гудели в его сторону во время матча четвертого круга с Хольгером Руне (6:3, 6:4, 6:2).
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» заметил, что некоторые зрители на трибунах протяжно кричали фамилию датчанина так, что это напоминало уханье.
"Всем болельщикам, которые проявляли уважение и были здесь сегодня вечером, большое спасибо от всего сердца, я это ценю. А всем, кто решил показать неуважение к игроку, в данном случае ко мне, — goоооoood night! Goоооoood night!
Знаю, они болели за Руне, но это еще не повод «букать». Послушайте, я в туре уже больше 20 лет, я знаю все эти трюки, знаю, как это работает. Я сфокусирован на людях, которые проявляют уважение, которые заплатили за билеты, которые любят теннис и ценят усилия игроков.
Я играл и в более враждебной обстановке. Вам, ребята, меня не задеть!" — сказал Джокович.