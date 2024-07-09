«Вам меня не задеть». Джокович раскритиковал зрителей на Уимблдоне | Источник: Getty Images

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» заметил, что некоторые зрители на трибунах протяжно кричали фамилию датчанина так, что это напоминало уханье.

"Всем болельщикам, которые проявляли уважение и были здесь сегодня вечером, большое спасибо от всего сердца, я это ценю. А всем, кто решил показать неуважение к игроку, в данном случае ко мне, — goоооoood night! Goоооoood night!

Знаю, они болели за Руне, но это еще не повод «букать». Послушайте, я в туре уже больше 20 лет, я знаю все эти трюки, знаю, как это работает. Я сфокусирован на людях, которые проявляют уважение, которые заплатили за билеты, которые любят теннис и ценят усилия игроков.