Рыбакина разобрала свою соперницу по матчу за полуфинал Уимблдона

«Тяжелый соперник, хорошо читает игру, хорошо обороняется, может нанести резаный удар. Конечно, будет нелегко. Если я буду играть агрессивно и хорошо подавать, то у меня будут все шансы выиграть. Постараюсь фокусироваться на себе, и посмотрим, что будет.



Последний раз мы с ней играли на “Ролан Гаррос”, это другое покрытие. Зависит от того, как она выйдет на корт. Может, постарается играть более агрессивно из-за того, что здесь трава. Посмотрим, может, попробую посмотреть ее матчи здесь. Будет тяжелый матч. Я постараюсь придерживаться своего плана на игру, действовать агрессивно, выходить к сетке. И подавать надо хорошо», — сказала Рыбакина.