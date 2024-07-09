«Вы меня не заденете!» Джокович не на шутку взбесился из-за британской публики Уимблдона

Новак Джокович жёстко раскритиковал поведение болельщиков после матча с Хольгером Руне в четвёртом круге Уимблдона | Источник: Getty Images

Серб Новак Джокович без особых проблем обыграл датчанина Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) в четвёртом круге Уимблдона.

Дальше Новака ждёт встреча с девятой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором, который неплохо выступает на траве. Хотя сам Джокович тоже очень хорош на этом покрытии, особенно с учётом недавно перенесённой операции на колене.

Физическое состояние Новака больших вопросов не вызывает, а вот с эмоциями есть определённые проблемы. Джокович не на шутку завёлся и жёстко прошёлся по английским болельщикам во время интервью на корте после победы над Руне.

«Всем болельщикам, у которых есть уважение, — спасибо вам огромное от всего сердца, я это ценю. А всем тем, кто выбрал не уважать игрока, не уважать меня, — Go-o-o-d night. Go-o-o-o-d night! Они якобы поддерживали Руне, но это был лишь предлог, чтобы “букать”. Послушайте, я больше 20 лет в туре, так что знаю все эти трюки. Знаю, как это работает. Это ничего, я фокусируюсь на уважающих [теннис] людях, заплативших за билеты, чтобы прийти и посмотреть матч. Любящих теннис и ценящих игроков и усилия, которые те прикладывают на корте. Я и в гораздо более враждебной обстановке играл, можете мне поверить. Вы меня не заденете!» — сказал Джокович.

Новак иногда конфликтует с болельщиками во время игры, но вот подобное заявление в интервью на корте является нетипичным. Серб мог бы высказаться более дипломатично или перевести разговор в шутливую форму, как он очень часто делает для сглаживания конфликтных ситуаций. Джокович подчеркнул, что враждебно настроенные фанаты не смогут его задеть, но очевидно, что им уже удалось это сделать, если он высказался в подобном ключе.

Недовольство Новака проявилось только в матче с Руне. В предыдущих поединках Джокович нормально ладил с британской публикой и даже заигрывал с ней. Например, когда имитировал удар с пенальти во время встречи третьего круга с австралийцем Алексеем Попыриным. Тогда сборная Англии по футболу как раз обыграла Швейцарию в четвертьфинале Евро, а сербский теннисист таким образом поздравлял публику Уимблдона с успехом их национальной команды. Новак также мило имитировал игру на скрипке ради своей дочери Тары. На пресс-конференции серб запомнился мощной речью о проблемах современного тенниса, никаких намёков на трения с болельщиками не просматривалось.

Не было у Джоковича претензий к зрителям даже после победы над британцем Джейкобом Фирнли во втором круге, хотя местного игрока поддерживали явно сильнее, чем Руне. Возможно, Новак завёлся не по делу? У Хольгера нашлось объяснение, почему серб мог столь резко воспринять поддержку датчанина на трибунах.

«Всё началось на US Open, когда мы впервые с ним играли. Трибуны кричали моё имя, это звучало немного как “бу”. Потом мы ещё много раз с ним играли, но больше в Италии или Франции, где иначе произносят моё имя. Теперь мы в Англии. Если не знать, что происходит, наверное, это было похоже на “бу”. Но если знаем, то понимаем, что это было моё имя. Он с нашей последней встречи столько матчей сыграл. Если Новак не помнит, возможно, для него это звучало по-другому. Но я не думаю, что это сыграло большую роль в матче. Просто сегодня он был лучше меня. Какими бы ни были трибуны, по правде говоря, думаю, они здорово поддерживали обоих игроков. Они поддерживали Новака, когда он выигрывал хорошие розыгрыши. И меня поддерживали», — сказал Руне на пресс-конференции.

У Джоковича есть и преданные фанаты, и хейтеры — как и у любого другого теннисиста. Конечно, не вся публика на Уимблдоне благосклонно относится к сербу, но он является семикратным чемпионом турнира, и в каждом матче ощущается солидная поддержка легендарного теннисиста.

Новак достаточно эмоционально отреагировал на поведение фанатов в матче с Руне. Главное, чтобы это не переросло в какой-то серьёзный конфликт. Возможно, сам Новак понимает, что слегка погорячился, и постарается немного сгладить углы в отношениях с британскими зрителями после следующего матча с де Минором.