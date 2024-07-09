Мыскина описала изменения, которые произошли в игре Анны Калинской

«Встреча с Синнером помогла Анне Калинской. Посмотрев на человека, который выигрывает крупные турниры, она [стала] держать фокус и игровую дисциплину во время матча», — сказала Мыскина в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».

Напомним, вчера, 8 июля, Калинская играла против четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.