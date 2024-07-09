19:50 (мск), источник: ТАСС

Медведев обыграл первую ракетку мира Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Россиянин во второй раз подряд сыграет в полуфинале турнира.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу Медведева, посеянного под пятым номером. Синнер имел первый номер посева. В начале третьего сета Синнер взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, который продлился более 10 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев во второй раз подряд сыграет в полуфинале Уимблдона. Его следующим соперником станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом (3-й номер посева) и американцем Томми Полом (12). В 2023 году Медведев впервые добрался до полуфинала на этом турнире, в шаге от игры за титул его остановил Алькарас (3:6, 3:6, 3:6).

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