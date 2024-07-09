Главный спортсмен России выдал матч века на главной арене Лондона. За четыре часа победил лучшего в мире

Янник Синнер не только лучший теннисист мира прямо сейчас, но и отдельная головная боль Даниила Медведева. Россиянин проиграл итальянцу пять последних матчей подряд. Самой чувствительной была неудача в финале Australian Open, когда Даня вел в два сета. А последняя встреча топовых теннисистов на турнире в Майами вообще завершилась разгромом Медведева — 6:1, 6:2.

Новая битва случилась в четвертьфинале Уимблдона. В Медведева не верил почти никто. Букмекеры отдавали огромное предпочтение Синнеру. Судя по котировкам, максимум, на который мог рассчитывать россиянин — один выигранный сет.

Но на деле все вышло иначе. Медведев буквально вцепился в Синнера. В первом сете каждый из соперников дожимал свою подачу. Так дело докатилось до тай-брейка, где началось настоящее шоу. Теннисисты делали подарки друг другу один за другим. Сначала Янник допустил двойную ошибку, подарив Медведеву сетбол на его подаче, но Даня умудрился все растерять. 7:9 — тай-брейк был проигран: Медведев сам допустил двойную на сетболе соперника.

Источник: Спорт-Экспресс

Казалось, что Синнер легко дожмет россиянина. Но первым уставать начал именно итальянец. Во втором сете Медведев сделал брейк и уверенно держал свою подачу. Янник ничего не мог с этим поделать — 6:4. Счет по партиям сравнялся.

Третью партию Даня вновь начал с брейка. Синнер же выглядел неважно, прихрамывал и никак не успевал за скоростью Медведева. Итальянец даже взял медицинский тайм-аут и покинул арену. Перерыв был настолько большим, что россиянин даже вышел на корт потренировать подачу, чтобы не скучать.

После контакта с врачами Янник чудесным образом исцелился. Он в решающий момент сделал обратный брейк и даже заработал два сетбола, но Медведев их отыграл, довел дело до второго тай-брейка и забрал партию. Качели, какие они есть!

Четвертый сет Медведев провалил. Первое очко на чужой подаче он взял только при счет 2:5. Синнер же показывал свой праймовый теннис с мощными ударами и идеальными укороченными. Счет по сетам вновь стал равным.

Несмотря на невероятное напряжение, Даня сохранял позитив, играя на воображаемой скрипке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241806&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятом сете Медведев просто перетерпел соперника. Решающими оказались четвертый и пятый геймы. Сначала Медведев забрал подачу соперника, а затем не дал ему сделать брейк в гейме, который продолжался почти десять минут. Синнер тащил мертвые мячи, но Даня был слишком хорош. 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 — итоговая победа Медведева, который в седьмой раз в своей карьере обыграл первую ракетку мира.

«Знал, что если хочу обыграть Янника, то матч должен быть тяжелым. Его уже так легко не обыграть. В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует, но знал, что это может пройти, и тогда он начнет играть лучше. Рад, что смог сохранять высокий уровень, были отличные очки, отличный матч. Очень рад победе и своей игре», — сказал Медведев в интервью на корте сразу после игры.