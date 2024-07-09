Паолини пробилась в полуфинал Уимблдона
Итальянка Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
Итальянка Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче ¼ финала турнира Паолини, посеянная под седьмым номером, обыграла американку Эмму Наварро (19) со счетом 6:2, 6:1.
В полуфинале Уимблдона Паолини сыграет против хорватской теннисистки Донны Векич.