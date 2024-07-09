21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Паолини пробилась в полуфинал Уимблдона

Итальянка Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В матче ¼ финала турнира Паолини, посеянная под седьмым номером, обыграла американку Эмму Наварро (19) со счетом 6:2, 6:1.

В полуфинале Уимблдона Паолини сыграет против хорватской теннисистки Донны Векич.

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