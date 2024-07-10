«Моя цель всегда одна». Медведев выбил Синнера и вышел на Алькараса

«Даниил заслужил победу»

Медведев взял верх над Синнером в пяти сетах напряженного четвертьфинала — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Противостояние пятой ракетки мира и лидера рейтинга ATP на центральном корте Уимблдонского турнира растянулось почти на четыре часа. В начале третьей партии Янник взял медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, но после спада сумел вернуться на высокий уровень. Даниил демонстрировал топ-теннис со старта игры и вроде как немного сбавил только в четвертой партии перед решающими геймами.

Медведев закрыл затянувшуюся серию из пяти поражений против Синнера. Мощно прибавивший во второй части сезона-2023 Янник обыграл Даниила в осенних финалах Пекина и Вены, затем взял верх в полуфинале Итогового турнира, вернулся с 0−2 в финале Открытого чемпионата Австралии, одержал легкую победу в полуфинале «мастерса» в Майами. Теперь россиянин остановил одного из главных представителей новой волны и вышел на другого большого таланта следующего поколения.

Синнер после матча рассказал о своих проблемах со здоровьем. При этом Янник отдал должное Медведеву.

«Этим утром я не чувствовал себя здорово, возникли определенные проблемы, так что было тяжело. Но это не уменьшает заслуги Даниила, он играл очень умно, в хороший теннис. Да, мне пришлось использовать тайм-аут. Я не хотел уходить с корта, но физио сказал, что будет лучше взять немного времени, потому что я не выглядел готовым к продолжению игры. Я мучился физически. Это был непростой момент. Я старался бороться с тем, что проявилось сегодня. Да, не чувствовал себя здорово, но меня не рвало. Взял паузу, потому что немного кружилась голова. Когда вернулся, старался по полной. Если честно, очень расстроен третьим сетом, когда у меня была пара сет-пойнтов. Если бы использовал их, кто знает [чем бы все закончилось]. В четвертом сете немного поднял свой уровень, но в пятом все по сути решила упущенная подача», — сказал итальянец.

Теннисист отдельно уточнил: «Нет, я не хотел сниматься. Это не решение, когда у тебя незначительная болезнь, недомогание или что-то такое. Чувствовал себя в какой-то степени готовым к игре. В конце матча снова почувствовал себя лучше, появилась энергия. Но сегодня это состояние не было на уровне, были подъемы и спады. Не самая простая ситуация в игре, но такое случается. Даже не думал о том, чтобы сняться. Конечно, мне в том числе помогла поддержка публики. И вы точно не хотите отказываться от игры в четвертьфинале “Большого шлема”.

О своем сопернике Янник заметил: «Он был первым в мире, выиграл много титулов и знает, как справляться с различными ситуациями на корте. Он любит длинные розыгрыши, использует свои сильные стороны. Он умный игрок с очень хорошим арсеналом. Сегодня он заслужил [победу], потому что играл лучше меня в определенные, нужные моменты».

«Собираюсь насладиться полуфиналом»

Медведев и Алькарас сыграют в полуфинале Уимблдона второй раз подряд. Для Даниила прошлогодний прорыв стал лучшим результатом на травяном «мейджоре», Карлос в итоге дошел до второго в карьере титула на турнирах «Большого шлема». Тогда в решающем матче испанец победил Новака Джоковича, который перед этим выбил Синнера.

Медведев и Алькарас впервые встретились на уимблдонских кортах в 2021 году, россиянин справился с восходящей звездой во втором круге в трех сетах. В прошлом сезоне уже испанец выписал сопернику 3−0. Осенью теннисисты сошлись в полуфинале US Open: чемпион Нью-Йорка-2021 выбил чемпиона Нью-Йорка-2022 в четырех сетах. Два года подряд они противостояли друг другу в финалах «мастерса» в Индиан-Уэллсе с одинаковым результатом — победа Карлоса в двух партиях. Даниил также уступил ему в группе Итогового турнира-2023.

Алькарас вышел в полуфинал этого Уимблдона после победы над Томми Полом. Американец выиграл затянувшийся первый сет, после чего испанец забрал матч в трех следующих — 5:7, 6:4, 6:2, 6:2. В послематчевом интервью на первом корте чемпион Лондона-2023 ответил на вопрос о новой встрече с Медведевым.

«Что ж, он встретился с отличным игроком в таком же полуфинале в прошлом году. Надеюсь, я добьюсь того же результата. (Смех и овация на стадионе.) Он только что победил Янника Синнера, лучшего игрока прямо сейчас. Я знаю, в какой Синнер хорошей форме. Так что мне требуется сыграть в свой лучший теннис, верить в себя, стараться по полной, если я хочу победить [Медведева]. Это будет сложный матч, я собираюсь насладиться им», — сказал Алькарас.

Карлос при этом заметил: этим вторничным вечером он еще понервничает и надеется насладиться другим полуфиналом — игрой Евро-2024 между Испанией и Францией. Результат футбольной сборной его порадовал.

«Не накручивал себя: опять пять сетов»

Медведев после своего интервью на центральном корте успел посмотреть часть матча Алькараса и Пола. После этого россиянин пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Чувствую себя великолепно. Конечно, устал, потому что матч получился тяжелым. Рад быть в полуфинале, меня снова ждет тяжелый соперник, это точно. Да, я рад выиграть матч со всеми взлетами и спадами в нем для обеих сторон. Не могу точно сказать, что у него было, но видел, как в один момент он сдал физически, а потом снова вернулся и стал играть намного лучше. Рад, что победил», — сказал Даниил.

Теннисист подтвердил, что на траве старается действовать ближе к задней линии с необходимой дистанцией для приема: это тактическая заготовка на конкретном покрытии, но и под Синнера — в том числе. Он улыбнулся после определения игры как странного матча: уступил в первом сете, хотя должен был забрать его, зато взял третий, в котором на своей подаче уходил с сет-пойнтов.

«Да, спасибо, я тоже так думал [про первый сет], но это случилось. И да, проскочил [в третьем]. Это теннис, настоящий спорт, чистая игра. В первом сете действительно думал, что могу и должен выиграть. Хотя “должен” — неверное слово, ведь я проиграл, но точно мог взять, если бы выполнил эйс или потом не перемудрил, если так можно выразиться. И в третьем проскочил в том моменте, когда не выполнил легкий удар и увидел его, тогда подумал, что у меня проблемы, но он промахнулся. Это и есть теннис. Если не ошибаюсь, в четвертом сете [финала] Australian Open у меня был брейк-пойнт, а он сделал эйс. Сделай он двойную ошибку — может, я выиграл бы турнир. Никогда этого не узнаем. Вот почему люди любят теннис и сходят с ума. И вот почему мы, игроки, порой сходим с ума во время игры», — сказал россиянин.

Медведев использовал опыт финала Открытого чемпионата Австралии. При этом в основном возвращался к той игре с Синнером с точки зрения тактики.

«Если честно, больше тактически, потому что чувствовал: в том финале я сделал много хороших вещей в этом плане. Я не сумел это довести до конца, но было ощущение, что играю хорошо. Да, я постарался использовать это в Майами, но совсем не сработало, старался использовать сегодня. Ментально провел хороший матч, потому что не думал о матче в Австралии. Даже когда дело дошло до пятого сета, не накручивал себя в стиле: “О боже, опять пять сетов!” Нет, я старался сражаться, играть в лучший теннис. Если и думал о том финале, то с хорошей стороны, чтобы подготовиться тактически», — сказал Даниил.

Россиянин оценил свой прогресс в пятисетовых матчах. Если в начале карьеры он неизменно уступал в таких играх, теперь собирает победы, за исключением финала AO-2024.

«По мне, многие вещи в моей жизни приходят с опытом. Каждый раз, когда что-то делаю впервые, сильно нервничаю. Я могу сделать, но очень переживаю, вроде как не знаю, чего ждать. То же самое было с “Большими шлемами”, поначалу почти все время проигрывал в первом раунде. На “мастерсах” долгое время никак не мог победить в первом матче. И такое — со многим в жизни. Когда играл пять сетов, уже серьезно работал над “физикой” с командой и был готов, но часто уступал даже с брейками. Теперь при пяти сетах я знаю, что должен делать и как играть их. Не думаю, лучше в четырех или пяти, стараюсь выиграть. И рад, что смог победить во многих», — сказал теннисист.

«Было важно показать: я всегда буду здесь, всегда буду сражаться»

Медведев изменил ход личного противостояния с Синнером. Далее — новая попытка против Алькараса на Уимблдоне, а также вопрос: что он может теперь сделать иначе?

«Просто играть лучше. Всегда вопрос: я недостаточно хорошо подавал или Карлос был великолепен на приеме год назад, поэтому выиграл? Я должен подавать лучше, это все еще самая важная вещь на траве, нужно делать эйсы и подавать по линии, тогда меньше трудностей и лучше самочувствие, что позволяет оказывать больше давления при его подаче. Да, он сложный соперник. Он может бить сильно, подрезать, укорачивать, обводить. Он знает, как играть в теннис. Мне нужно быть на своем максимуме, вот как сегодня, и постараться выиграть», — сказал Даниил.

Россиянин заверил, что у него достаточно времени на подготовку к матчу с Алькарасом. Победа над первой ракеткой мира отобрала много сил, но есть время восстановиться к новой важной игре.

«Да, никогда не бывает просто после таких напряженных матчей — не так важно, против кого именно — Синнера, Алькараса, Джоковича, Зверева, Циципаса. Это всегда напряженный матч. Но снова, говоря об опыте, я проходил такое много раз. Особенно сейчас: два дня между играми, так что есть время хорошо подготовиться вместе с командой, это не должно быть проблемой. Что касается условий сегодня, то они были непростыми. При закрытой крыше дело даже не в высокой влажности, а недостает воздуха. Так что в какой-то момент ты чувствуешь потерю концентрации из-за влажности, из-за шума арены перестаешь слышать звук своих ударов, что-то постоянно фонит в твоей голове. Но это непросто для обоих игроков, так что просто стараешься по полной», — сказал теннисист.

В 2023 году Медведев ответил Алькарасу на поражение в полуфинале Уимблдона красивой победой на той же стадии «мейджора» в Нью-Йорке. У бывшего лидера мирового рейтинга уточнили, как он перестраивается между такими играми, и он сначала вернулся к прерванной неудачной серии с Синнером.

«Для меня кое-что было важно сегодня после пяти поражений в матчах с ним, многие из них были близкими, но последний — очень легким для него. Что ж, такое бывает. Сегодня было важно выйти и показать: смотри, вероятно, мы сыграем еще много-много раз, мы оба в туре, так что возможны матчи в четвертьфиналах, полуфиналах и финалах, что угодно. И для меня было важно продемонстрировать: я всегда буду здесь, всегда буду сражаться, всегда буду стараться усложнить его жизнь. Может, он выиграет больше, может, я, не знаю. Но я собирался бороться. И даже если бы он выиграл сегодня, целью было показать ему, что каждый раз я буду биться за победу. И сегодня мне удалось это сделать. Это не значит, что в следующий раз будет так же. Но таким было мое отношение. То же самое было с Карлосом в прошлом году на US Open, то же самое будет с Карлосом через пару дней. Если честно, моя цель всегда, кто бы ни выходил против меня, можно выиграть или проиграть, но это будет тяжелое сражение и отличный матч для болельщиков, меня и соперника», — сказал россиянин.

«Конечно, хотел бы иметь больше “шлемов”»

Медведев удивился еще одной цифре: у него была серия из пяти поражений не только Синнеру, но и от соперников из топ-5 рейтинга. При этом он вспомнил про подобную историю из прошлого сезона, в котором выпадал из первой десятки рейтинга после раннего вылета на Открытом чемпионате Австралии.

«О, правда? Пока вы не сказали, не знал, что проиграл последние пять матчей против соперников из топ-5. Никогда не боялся играть с ними, знаете ли. Что ж, я рад. Помню, что прежде чем [год назад] после Роттердама выиграл четыре из пяти турниров, я выпал из топ-10 и вроде как не мог выиграть десять матчей против соперников из первой десятки. И все эти матчи были разными, где-то все было близко, где-то чувствовал себя не очень хорошо, что угодно и все такое. Но я знаю себя. И потом я обыграл Феликса [Оже-Альяссима], и кто-то мне тоже сказал: “Ты не побеждал соперников из топ-10 в десяти матчах”. И я такой: “Это ужасно, но теперь все лучше”. Потом выиграл шесть подряд таких матчей или что-то такое. Тут то же самое. Порой такое случается. Каждый матч — своя история. Рад, что сегодня смог сделать это, а через пару дней у меня будет еще один шанс против игрока из топ-5», — сказал Даниил.

Россиянин ответил на вопрос о стремлении ко второму титулу «Большого шлема» и опыте болезненных поражений в финалах «мейджоров». Два наиболее обидных — на Australian Open с лидерством 2−0 против Рафаэля Надаля в 2022 году и Синнера в этом сезоне.

«Я не думаю об этом слишком много. Конечно, хотел бы иметь шесть “шлемов”, десять или 26, чтобы было больше, чем у Новака. Всегда стараюсь по полной. Знаю, что против Рафы мог выполнить некоторые удары лучше и, быть может, одержать победу. Против Янника было тяжелее физически, так что немного меньше думаю об этом. Но уже говорил, что всегда лучше быть в финале, чем проиграть где-то во втором раунде. Там у меня были большие проблемы с Руусувуори, мог проиграть матч, но сумел победить и потом дошел до финала. Стараюсь по полной, сражаюсь изо всех сил. Надеюсь, смогу выиграть больше “Больших шлемов”. Я верю в себя, свой теннис. Для меня важно: когда закончу карьеру, чтобы не было сожалений. Сказать себе: я сделал то, что сделал, сколько бы ни было титулов и “Больших шлемов”, теперь все закончилось, время для чего-то нового, я доволен своей карьерой. И на данный момент так и есть», — сказал чемпион US Open-2021 и финалист шести турниров «Большого шлема» (по три в Нью-Йорке и Мельбурне).

Медведев отдельно ответил на вопрос, что делает Алькараса особенным. Этому он постарается противодействовать при новой встрече.

«Если честно, то всё. А главное — легкость, с которой он выполняет удары. Вот почему против него тяжело играть, потому что знаешь: какой бы удар ни выполнил, он может в ответ сделать виннер. Так что ты стараешься усложнить ему жизнь, выполнять удары настолько хорошо, насколько можешь, чтобы у него не получилось ответить. Таких игроков немного. Многие — не такие, ты знаешь, что в той или иной ситуации маловероятно получить виннер. Карлос способен делать что угодно из различных точек, а против такого непросто играть», — сказал россиянин.

Полуфинал Уимблдона-2024 между Медведевым и Алькарасом пройдет в пятницу, 12 июля.