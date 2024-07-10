«Сейчас у меня больше опыта». Почему Рыбакина теперь является главным фаворитом Уимблдона

Уимблдон-2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, почему Елена Рыбакина является главным фаворитом турнира | Источник: Getty Images

В понедельник, 8 июля, на Уимблдоне проходили заключительные поединки четвёртого круга в женском одиночном разряде. Первым запуском на Центральном корте поставили встречу с участием чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, посеянной под четвёртым номером, и Анны Калинской (17). Матч получился драматичным: россиянка отказалась от продолжения игры из-за травмы при счёте 6:3 3:0 в пользу четвёртой ракетки мира. Таким образом, именно Рыбакина пробилась в ¼ финала травяного ТБШ.

Следующей противницей казахстанской теннисистки станет прошлогодняя полуфиналистка турнира украинка Элина Свитолина. Девушки встречались между собой четырежды, и последнее очное противостояние осталось именно за Еленой. Она обыграла соперницу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» 2024 года в двух партиях. К слову, в единственном очном сражении на траве также победила Рыбакина. Это случилось в Истбурне в 2022 году.

«Тяжёлый соперник, хорошо читает игру, хорошо обороняется, может нанести резаный удар. Конечно, будет нелегко. Если я буду играть агрессивно и хорошо подавать, то у меня будут все шансы выиграть. Постараюсь фокусироваться на себе, и посмотрим, что будет.



Последний раз мы с ней играли на “Ролан Гаррос”, это другое покрытие. Зависит от того, как она выйдет на корт. Может, постарается играть более агрессивно из-за того, что здесь трава. Посмотрим, может, попробую посмотреть её матчи здесь. Будет тяжело. Я постараюсь придерживаться своего плана на игру, действовать агрессивно, выходить к сетке. И подавать надо хорошо», — заявила Рыбакина на пресс-конференции в преддверии новой битвы со Свитолиной.

Почему Рыбакина теперь является главным фаворитом Уимблдона

25-летняя уроженка Москвы, с 2018 года представляющая Казахстан, после вылета Иги Свёнтек, Кори Гауфф, Джессики Пегулы и других топовых представительниц WTA-тура с нынешнего розыгрыша британского мэйджора осталась самой высокорейтинговой теннисисткой в сетке. Рыбакина также является единственной спортсменкой в сетке Уимблдона-2024, которая ранее уже выигрывала титул в Лондоне.

Всего на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета представительница Казахстана одержала 18 побед при двух поражениях. Последние три года Елена неизменно добирается до четвертьфинала на британском «Шлеме». Отметим, что в прошлом сезоне за выход в полуфинал Рыбакина уступила Онс Жабер, которую обыграла в том самом памятном финале Уимблдона-2022.

Победа четвёртой ракетки мира над Калинской помогла ей стать третьей теннисисткой в Открытой эре, у которой процент побед на травяном мэйджоре составляет не менее 90% — после Энн Джонс (92,3%, 12−1) и Штеффи Граф (91,4%, 74−7). Правда, сама Елена призналась, что не знала об этой потрясающей статистике.

«Не знала об этой статистике. Я много выигрываю на траве, но приятно оказаться рядом с такими именами. Это здорово, и я очень рада, что показываю хороший теннис на этом покрытии», — прокомментировала своё достижение Рыбакина на пресс-конференции.

После исторического триумфа в столице Великобритании два года назад Елена выиграла пять турниров в WTA-туре и потерпела такое же количество поражений в титульных матчах. Наверное, самая обидная неудача произошла с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023 против белоруски Арины Соболенко. Напомним, тогда спортсменка из Казахстана вела по сетам со счётом 1:0, однако в итоге не сумела забрать главный трофей в Мельбурне.

При этом Елену часто беспокоят травмы. Из-за них теннисистке приходится сниматься с официальных поединков и турниров. Ещё минувшим летом она раскрыла главную причину своих повреждений.

«Все мои травмы являются результатом того, что я стала профессиональным игроком в теннис на относительно позднем этапе своей карьеры. Немногие люди знают, что я начала тренироваться профессионально примерно лишь в 17 лет. До этого занималась только в группах. У меня не было частного тренера. К тому же я ходила в школу, и мне приходилось как-то балансировать. Поэтому я думаю, что некоторые травмы, которые беспокоят меня сейчас, берут начало в прошлом», — заявляла тогда Рыбакина в интервью Red Bull.

На данный момент Елену ничего не беспокоит. Однако ещё недавно, на немецком «пятисотнике» в Берлине, она тяжело двигалась и страдала от недомогания в игре с Викторией Азаренко. Ей снова пришлось сниматься в начале матча.

Однако Рыбакина не унывает. После выхода в четвертьфинал Уимблдона она рассказала, как изменилась за последние 24 месяца.

«Сильно изменилась, стала намного опытнее. В 2022 году я сильно нервничала по мере продвижения по сетке, сейчас намного более уверена, играя матч за матчем. Разница есть, но всё равно немного нервничаешь, когда выходишь на корт.



Сейчас у меня больше опыта, и я просто больше наслаждаюсь [игрой]. Если нервничаю сейчас, то всего несколько геймов, а не как в 2022 году, когда играла против Онс [Жабер] и целый сет не могла справиться с эмоциями. Слишком нервничала. Но затем потихоньку начала чувствовать себя лучше», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Потенциальные соперницы Рыбакиной на решающих стадиях

В случае успеха в противостоянии с Элиной Свитолиной, в полуфинале Уимблдона Елена сразится с лучшей из пары Елена Остапенко — Барбора Крейчикова. С представительницей Латвии Рыбакина имеет положительный баланс личных встреч (3−2), а вот чешку уроженке Москвы пока победить не получалось (0−2). Правда, оба матча казахстанская теннисистка уступила Барборе на харде. Трава, как известно, не является профильным покрытием для Крейчиковой, поэтому обращать внимание на эти два поражения Елене не стоит.

А вот в битве за трофей Рыбакина сыграет с победительницей матча Донна Векич — Ясмин Паолини. Из этих девушек самой опасной выглядит именно последняя, так как именно она уже добиралась до финала «Шлема». В титульном поединке на «Ролан Гаррос» в 2024 году итальянка почти без шансов уступила лидеру рейтинга WTA Иге Свёнтек.

Рыбакина по праву считается главной претенденткой на титул на нынешнем Уимблдоне. За неё говорят статистика и опыт победы в столице Великобритании в 2022 году. Чтобы подтвердить этот статус, Елене осталось выиграть ещё три встречи. Уже скоро теннисная общественность узнает новую чемпионку третьего в сезоне мэйджора.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля.