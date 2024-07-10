Рыбакина разгромила чемпионку WTA и вышла в полуфинал Уимблдона

Соперницей Рыбакиной за выход в полуфинал женского одиночного разряда была чемпионка итогового турнира WTA (2018) Элина Свитолина (№ 21) из Украины.

В первом сете до определенного момента шла равная борьба, но при счете 3:3 Рыбакина совершила отрыв, победив 6:3.

Во втором сете казахстанка также выиграла — 6:2. По ходу партии Елена вела со счетом 2:0 и 3:1. Матч продлился один час и одну минуту.

Отметим, что в ½ финала лучшая теннисистка Казахстана, побеждавшая на Уимблдоне в 2022 году, сыграет с лучшей в паре Елена Остапенко (Латвия) — Барбора Крейчикова (Чехия).