Итальянский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 в пользу посеянного под 25-м номером итальянца, который впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Фриц был посеян под 13-м номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут.