21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 в пользу посеянного под 25-м номером итальянца, который впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Фриц был посеян под 13-м номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут.

В полуфинале Музетти сыграет с семикратным победителем турнира, второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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