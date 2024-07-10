Итальянский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 6:1 в пользу посеянного под 25-м номером итальянца, который впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Фриц был посеян под 13-м номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут.
В полуфинале Музетти сыграет с семикратным победителем турнира, второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.