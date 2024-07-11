Яркая хорватка вышла в полуфинал Уимблдона. Она многое вытерпела и долго ждала этого шанса

Донна Векич сенсационно вышла в полуфинал Уимблдона, хорватская теннисистка хочет взять титул | Источник: Getty Images

37-я ракетка мира Донна Векич в четвертьфинале Уимблдона обыграла № 123 рейтинга WTA новозеландку Лулу Сун (5:7, 6:4, 6:1). 28-летняя хорватская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом Векич были четвертьфиналы US Open — 2019 и Australian Open — 2023.

Донна является теннисисткой с самым низким рейтингом в полуфинале. Векич ждёт встреча с седьмой ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини, которая в последнее время не на шутку разыгралась. Донне будет непросто, но списывать её со счетов однозначно не стоит.

Чемпионками Уимблдона в последние годы становились совсем не те, от кого этого ожидали. В сезоне-2022 Елена Рыбакина взяла титул, будучи 17-й сеяной, а год назад Маркета Вондроушова и вовсе праздновала успех в статусе 42-й ракетки мира. Векич хотела бы составить им компанию в качестве сенсационной победительницы турнира. Результат Донны на Уимблдоне уже можно назвать успешным, но полуфиналом она довольствоваться не собирается.

«Я мечтала выиграть турнир “Большого шлема” с тех пор, как начала играть в теннис. Это моя цель. Именно поэтому я играю в теннис. Поэтому продолжаю тренироваться и каждый день мотивирую себя работать. Верю ли я, что могу выиграть? Да, конечно, верю. Иначе меня бы здесь не было. Но для победы на турнире “Большого шлема” многое должно произойти. Надеюсь, однажды это случится», — заявила Векич на одной из недавних пресс-конференций.

Донна не создает завышенных ожиданий конкретно от Уимблдона-2024, но очевидно, что сейчас она получает едва ли не лучший в жизни шанс выиграть ТБШ. Хорватка наконец-то преодолела четвертьфинальный барьер, что важно с психологической точки зрения. Векич для попадания в четвёрку сильнейших понадобилось 43 участия в основной сетке «Шлемов». Это пятый показатель в истории после Барборы Стрыцовой (53), Анастасии Павлюченковой (52), Елены Лиховцевой (44) и Роберты Винчи (43). Все они в конечном счёте не взяли титул на мэйджоре, но Векич создаёт свою историю. Хорошо, что она не закончилась досрочно, ведь Донна несколько недель назад во время «Ролан Гаррос» — 2024 всерьёз подумывала прекратить выступления.

«В моей карьере была пара моментов, когда я хотела бросить теннис. Большинство из вас знает, что это было после моей операции. На самом деле, была одна недавняя история. Это “Ролан Гаррос” в этом году. У меня была запланированная тренировка. Я приехала на корт и сказала своей команде, что хочу отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции. Я хотела домой. Хотела сделать более длительный перерыв, потому что у меня не было ни энергии, ни мотивации продолжать тренироваться. Мне казалось, что за последние пару месяцев я отдала всё ради тенниса. Я не получила тех результатов, которых ожидала. Это был очень трудный момент. Но все близкие были рядом со мной. Эта ситуация в Париже была очень болезненной. Однако она мотивировала меня продолжать работать. Это безумие, как быстро всё может развиваться в теннисе», — заявила Векич после победы в четвертьфинале Уимблдона.

Векич собралась с силами и всё-таки решила играть дальше. На «Ролан Гаррос» она неожиданно уступила в третьем круге сербке Ольге Данилович, но как следует подготовилась к травяному сезону. За последние 30 дней Донна сыграла 14 матчей на этом покрытии, причём результаты шли по нарастающей: второй круг Хертогенбосха и Берлина, финал Бад-Хомбурга. Теперь как минимум полуфинал Уимблдона. Будет ли титул в Лондоне? Всё возможно.

В команде Донны есть человек, который знает, как побеждать на высоком уровне. Тренером хорватки является знаменитая американская теннисистка Пэм Шрайвер, выигравшая 22 ТБШ в парном разряде. В одиночке Шрайвер тоже выступала солидно. На том же Уимблдоне трижды добиралась до полуфинала, но не проходила дальше. Теперь Пэм приложит все усилия, чтобы сделать это в качестве тренера.

«Прежде всего Пэм — замечательный человек за пределами корта. У неё была потрясающая карьера. У неё так много игрового опыта, а после завершения карьеры она работала комментатором и смотрела на теннис с другой стороны. Она очень хорошо знает всех игроков, поэтому может помочь мне в некоторые важные моменты. Она очень весёлая. Я действительно горжусь тем, что Пэм в моей команде», — отмечала Векич роль Шрайвер в своём успехе на Уимблдоне.

Донне всего лишь 28 лет, но кажется, что она в WTA-туре едва ли не целую вечность. Хорватка начала выступать на профессиональном уровне в 2012 году, когда ей было 15. В том же сезоне она вышла в свой первый финал, но уступила румынке Ирине Бегу на турнире в Ташкенте. Дебютный титул WTA всё равно не заставил себя долго ждать: в апреле 2014-го Векич обыграла словачку Доминику Цибулкову в финале Куала-Лумпура.

Молодая хорватка подавала большие надежды, Имя Векич особенно часто было на слуху в 2015 году, когда она начала встречаться со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, который старше на 11 лет. Но в карьере Донны долгое время наблюдался определённый застой. Второй титул хорватка взяла только летом 2017-го в Ноттингеме, На «Шлемах» регулярно вылетала в первом-третьем кругах и впервые добралась до второй недели только на Уимблдоне-2018.

Векич мешали частые травмы (особенно тяжёлой была операция на колене в феврале 2021-го), были проблемы и с психологической уверенностью. Но в целом Донна годами выступала довольно качественно, стабильно держалась в топ-50 (максимум была 19-й ракеткой мира в ноябре 2019-го) и по состоянию на текущий момент выиграла четыре титула WTA, заработала $ 7,62 млн призовых. Это достойные результаты, которых значительная часть профессиональных теннисисток не достигает. Однако Векич явно обладала потенциалом сделать большее. Она действительно долго ждала шанс совершить прорыв на ТБШ. Обстоятельства постоянно складывались против неё, пока удача наконец-то не улыбнулась на Уимблдоне-2024.

Изначально Векич попала в часть сетки, где выделялась третья ракетка мира Арина Соболенко. Но белоруска в последний момент снялась с турнира из-за травмы. В ином случае Векич и Соболенко теоретически могли встретиться уже во втором круге, что почти наверняка означало бы вылет Донны. Да, хорватка ведёт 6−2 по личным встречам с белоруской, но в единственном матче на ТБШ Векич без шансов проиграла (3:6, 2:6 на Australian Open — 2023).

Донна получила вполне удобную сетку на Уимблдоне, поочередно обыграв китаянку Сиюй Ван (3:6, 6:3, 6:4), россиянку Эрику Андрееву (6:2, 6:3), украинку Даяну Ястремскую (7:6, 6:7, 6:1), испанку Паулу Бадосу (6:2, 1:6, 6:4) и новозеландку Лулу Сун (5:7, 6:4, 6:1). Среди них только Ястремская (№ 28) была сеяной. Следующая соперница — седьмая ракетка мира Ясмин Паолини. Непроходимой её точно не назовёшь. даже с учётом высокого рейтинга. До нынешнего сезона итальянка шесть раз участвовала в Уимблдоне и не выиграла ни одного матча (до 2024 года на ТБШ она в целом не доходила дальше второго круга). Но в этом году вдруг преобразилась, словно в сказке, взлетела в рейтинге и уже участвует в полуфинале Уимблдона. До этого Ясмин не менее сенсационно выиграла «тысячник» в Дубае и пробилась в финал «Ролан Гаррос». Паолини часто помогала недооценка со стороны топовых соперниц, однако в случае с Векич ничего подобного не наблюдается.

От Ясмин ждут победы, однако у Донны есть потенциал пройти 163-сантиметровую итальянку, сказка которой не может длиться вечно. Конечно, у Векич накопилась усталость после 14 матчей на траве за месяц. Многие её игры на Уимблдоне заканчивались в трёх сетах. Но, как упоминалось выше, лучшего шанса выиграть «Шлем» может и не быть. До титула осталось сделать два шага, и хорватка настроена собраться с силами и максимально выложиться, чтобы добиться успеха.