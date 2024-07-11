21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсация состоялась в матче Рыбакиной за финал Уимблдона

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сенсационно уступила Барборе Крейчиковой (№ 32) из Чехии в полуфинале Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина проиграла в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6. Встреча длилась 2 часа и 9 минут. В ее ходе Рыбакина сделала 8 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как Крейчикова выполнила 4 подачи навылет при 6 двойных ошибках.

Таким образом, счет личных встреч стал 3−0 в пользу Крейчиковой. В финале она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№ 7), которая в другом полуфинале оставила не у дел хорватку Донну Векич (№ 37).

Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.

Прошлогодняя чемпионка турнира Маркета Вондроушова (№ 6) из Чехии неожиданно проиграла испанке Джессике Бузас Манейро (№ 83) в первом круге нынешнего розыгрыша.

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