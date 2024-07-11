Сенсация состоялась в матче Рыбакиной за финал Уимблдона
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сенсационно уступила Барборе Крейчиковой (№ 32) из Чехии в полуфинале Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сенсационно уступила Барборе Крейчиковой (№ 32) из Чехии в полуфинале Уимблдона-2024, передают Vesti.kz.
Рыбакина проиграла в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6. Встреча длилась 2 часа и 9 минут. В ее ходе Рыбакина сделала 8 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как Крейчикова выполнила 4 подачи навылет при 6 двойных ошибках.
Таким образом, счет личных встреч стал 3−0 в пользу Крейчиковой. В финале она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№ 7), которая в другом полуфинале оставила не у дел хорватку Донну Векич (№ 37).
Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году.
Прошлогодняя чемпионка турнира Маркета Вондроушова (№ 6) из Чехии неожиданно проиграла испанке Джессике Бузас Манейро (№ 83) в первом круге нынешнего розыгрыша.