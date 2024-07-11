Сенсация состоялась в матче Рыбакиной за финал Уимблдона

Рыбакина проиграла в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6. Встреча длилась 2 часа и 9 минут. В ее ходе Рыбакина сделала 8 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, тогда как Крейчикова выполнила 4 подачи навылет при 6 двойных ошибках.

Таким образом, счет личных встреч стал 3−0 в пользу Крейчиковой. В финале она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№ 7), которая в другом полуфинале оставила не у дел хорватку Донну Векич (№ 37).