Сколько заработала Рыбакина после сенсации на Уимблдоне
Стало известно, сколько заработала четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина за выступление на Уимблдоне-2024, передают Vesti.kz.
Стало известно, сколько заработала четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина за выступление на Уимблдоне-2024, передают Vesti.kz.
К сожалению, казахстанская теннисистка не сумела пробиться в финал соревнований, потерпев сенсационное поражение в полуфинале от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№ 32).
Согласно данным WTA, за выход в ½ финала Рыбакина заработала 780 очков и 715 тысяч фунтов стерлингов, или 438 миллионов 931 тысяч 350 тенге, до вычета налогов.
В финале, 13 июля, Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№ 7), которая в другом полуфинале оставила не у дел хорватку Донну Векич (№ 37).
Рыбакина выигрывала Уимблдон в 2022 году. Прошлогодняя чемпионка турнира Маркета Вондроушова (№ 6) из Чехии неожиданно проиграла испанке Джессике Бузас Манейро (№ 83) в первом круге нынешнего розыгрыша.