Сколько заработала Рыбакина после сенсации на Уимблдоне

К сожалению, казахстанская теннисистка не сумела пробиться в финал соревнований, потерпев сенсационное поражение в полуфинале от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№ 32).

Согласно данным WTA, за выход в ½ финала Рыбакина заработала 780 очков и 715 тысяч фунтов стерлингов, или 438 миллионов 931 тысяч 350 тенге, до вычета налогов.

В финале, 13 июля, Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№ 7), которая в другом полуфинале оставила не у дел хорватку Донну Векич (№ 37).