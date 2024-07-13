Медведев — о словах в адрес судьи: Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту

«Я не был уверен, что был второй отскок, мне кажется его не было. Но там есть предыстория. Однажды на “Ролан Гаррос” я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. И я подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение», — сказал Медведев на пресс-конференции.