Джокович вышел в шестой финал Уимблдона подряд! За титул он вновь поборется с Алькарасом

Как в полуфинале Уимблдона-2024 сыграли Новак Джокович и Лоренцо Музетти: счёт, результат, статистика, турнирная сетка | Источник: Getty Images

На Уимблдоне в пятницу, 12 июля, завершился день мужских полуфиналов! В первом матче с Даниилом Медведевым (5) победу одержал Карлос Алькарас (3), а во второй встрече за выход в решающую стадию ещё предстояло побороться Новаку Джоковичу (2) и Лоренцо Музетти (22). Серб второй год подряд на стадии ½ финала встретился с итальянским теннисистом. В прошлом сезоне Ноле сражался за финал с Янником Синнером (6:3, 6:4, 7:6).

Джокович и Музетти проделали большой путь к полуфиналу в Лондоне. Новак, изначально получивший довольно лёгкую сетку, переиграл квалифаера Вита Коприву, обладателя уайлд-кард Джейкоба Фирнли, Алексея Попырина и Хольгера Руне. Серб также на отказе в четвертьфинале прошёл Алекса де Минора. Лоренцо же до встречи со второй ракеткой мира одержал победу над Констаном Лестьенном, Лучано Дардери, Джованни Мпетчи Перрикаром и Тейлором Фритцем.

Для Новака и Лоренцо сегодняшняя встреча стала седьмой, до этого счёт в их противостоянии был 5−1 в пользу Джоковича. Ранее теннисисты не играли друг с другом на траве, а единственную победу на свой счёт Музетти записал на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (4:6, 7:5, 6:4). Последняя их встреча состоялась в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024, сербу тогда победа далась с большим трудом (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0).

В сегодняшнем матче теннисисты стали интересно и вариативно действовать уже с первых розыгрышей, из-за чего стартовый гейм на подаче Джоковича продлился около шести минут. После этого контроль практически полностью перешёл в руки к сербу, хоть до середины сета Музетти забирал свою подачу и действовал на ней уверенно. Наконец, в шестой мини-партии Новак смог добраться до брейк-пойнта и реализовать его победой в шикарном затяжном розыгрыше в 27 ударов.

При счёте 5:3 серб вышел подавать на сет, но буквально несколько его неточных ударов — и итальянец уже сделал обратный брейк. Только подтвердить его не смог, хотя здорово держал темп и отвечал на самые разные удары Новака. Джокович в итоге за 48 минут забрал первую партию (6:4).

На старте второго сета серб в нескольких розыгрышах растерял концентрацию и позволил опасному итальянцу добраться до брейк-пойнта, на котором Музетти вытерпел очередной ралли, отоборонялся одноручным бэкхендом, забрал подачу Джоковича и поймал кураж. Лоренцо регулярно дёргал Джоковича к сетке, но Новак, отдохнувший во время трёхдневного перерыва и готовый к разному темпу игры на траве, всё догонял. Это помогло сербу ближе к середине сета забрать подачу итальянца и выбить его из колеи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У обоих теннисистов к концу партии снизился уровень игры. Джокович даже уступал на своей подаче со счётом 5:5, 0:30 и не смог реализовать сетбол в следующем гейме. Дело в итоге дошло до тай-брейка, где Музетти выполнил несколько мощных прострелов, но сил на что-то большее у него не хватило. Новак в итоге забрал второй сет со счётом 7:6 (2).

Третья партия, как и две предыдущие, началась с упорной борьбы в исполнении теннисистов. Только на этот раз первым вышел подавать Музетти, а не Джокович. Однако это не остановило серба, и он оставил стартовый гейм за собой, сразу обеспечив себе преимущество по счёту.

Перед подачей Лоренцо в пятом гейме возникла пауза: кажется, появились проблемы с системой hawk-eye, которые в срочном порядке пыталась решить судья на вышке Элисон Хьюз. Этот небольшой перерыв мог пойти на пользу итальянцу, но игровой настрой и тонус он к тому моменту совсем подрастерял. Под конец встречи Музетти зарабатывал себе очки техничными укороченными, на которые Джокович, явно уверенный в своей игре, перестал тратить силы.

Ещё раз в этом матче Музетти проявил себя при счёте 5:3, когда ошибками подарил Джоковичу три матчбола, но сам же их спас, сохранился в игре и заработал брейк-пойнт на следующей подаче соперника. В решающие моменты итальянец играл непростительно осторожно. Новак этим ожидаемо воспользовался, с четвёртой попытки всё же завершил матч со счётом 6:4, 7:6, 6:4 и затем вновь сыграл на ракетке, как на скрипке. А ведь всего месяц назад он начал восстановление после операции на мениске.

Теперь Джокович поборется за восьмой титул на Уимблдоне и 99-й трофей в карьере, а также подтвердит прошлогодний выход в решающую стадию в Лондоне. В финале британского ТБШ серб сыграет в шестой раз подряд. В случае победы Новак не вернёт себе первую строчку рейтинга, но сможет сократить отставание от Янника Синнера до 400 очков.

В прошлом году Новак боролся за титул в Лондоне, но уступил Карлосу Алькарасу (6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6). В этот раз серб попробует взять у испанца реванш. Встреча Джоковича и Алькараса состоится в воскресенье, 14 июля.