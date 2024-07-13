«Не думаю, что я — фаворит на медаль ОИ в одиночке». Медведев — после полуфинала Уимблдона | Источник: Getty Images

Даниил Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне, но улучшить его не смог. В полуфинале, как и год назад, он проиграл действующему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу. На пресс-конференции россиянин рассказал, как складывался матч, почему он получил предупреждение, о сильных сторонах испанца, а также о целях на Олимпиаду, которая стартует через две недели.

«В прошлом году Карлос меня смял. Сегодня было гораздо ближе»

— Тяжёлый матч, Карлос хорошо играет. Мой план на игру работал не так уж плохо, матч был гораздо ближе, чем в прошлом году. Но да, против него тяжело играть. Я хорошо подавал, точно не хуже, чем в других матчах. Только пять эйсов, казалось, он дотягивается практически до каждого мяча, хорошо бегает. У меня были хорошие очки, где-то мог забирать очки у сетки, но не получилось.

На мой взгляд, он играл гораздо лучше остальных моих соперников здесь, по этой причине я проиграл. Больше особо нечего добавить.

— Какая у вас была тактика? Вы выходили к сетке 53 раза, выиграли 63%.

— Мне кажется, во многих очках у сетки я, с одной стороны, мог бы сыграть лучше. А с другой стороны, есть, наверное, один, два, может, три игрока — он, де Минор, и кто-то вроде Томми Пола — которые могут достать такие мячи, как я посылал. Удары с лёта не были ужасными. Просто он очень быстрый и хорош в обводящих. Не было какого-то плана выходить к сетке, но это травяной корт. План был не давать ему слишком много времени, потому что, когда у него есть время, он делает виннер. Стараться прессинговать его. Я играл хорошо, но против него этого всё равно было недостаточно.

— Мы накануне говорили, как тяжело играть против Синнера, Алькараса, и вы сказали, что надо продолжать бороться против них. Это вынесете из этого матча, когда будете думать, как эти поражения превратить в победы?

— 100%. Слушайте, трава — не моё любимое покрытие, но я хорошо здесь играл и в этом, и в том году. И матч с Карлосом был гораздо ближе, чем год назад. В прошлом году я вышел с матча и подумал: вау. Полуфинал, за час 30, очень быстро. Он меня смял. Сегодня было не так, я чувствовал, что гораздо ближе, просто чуть-чуть хуже в важные моменты. Но это всё опыт в матчах с Алькарасом, Джоковичем, некоторыми другими, тяжёлыми соперниками. Постараюсь повысить свой уровень в следующий раз против Карлоса. Попробую сделать что-то новое, что-то получше. На харде у меня точно больше шансов, но не на Индиан-Уэллсе (смеётся).

— Насколько тяжело встретиться с двумя из них трёх на одном турнире?

— В каком-то смысле это может даже помочь. Потому что когда играешь с одним из них, а потом с другим, то в обоих матчах одинаковая интенсивность и значение. Во втором матче это может помочь, потому что ты уже готов к такому уровню. Думаю, матч с Янником помог мне сегодня, я сразу включился в игру, выиграл первый сет. Это неоднозначно, потому что они, возможно, два лучших игрока в мире, два из трёх. С одной стороны, ты хочешь играть не против них, а против кого-то другого. Но если играешь против обоих, то во втором матче помогает, что до этого уже сыграл с одним из них.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241409&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я что-то сказал ей по-русски. Черту не переходил»

— В первом сете был инцидент, когда судья на вышке посчитала, что было двойное касание. Что вы ей сказали?

— Не знаю, было там двойное касание или нет. Я подумал, что нет. Но это было неоднозначно. Штука в том, что когда-то давным-давно на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу. И она не увидела, что там было одно касание. Я помнил об этом и подумал — опять, против меня. Я сказал что-то по-русски. Черту не переходил. Получил за это предупреждение.

— Это была «маленькая кошка»?

— Нет-нет. Я бы сказал, что «маленькая кошка» — это приятные слова, но значение неприятное. А тут значение было лучше (смеётся).

— Беспокоились, что вас могут дисквалифицировать из-за ваших слов?

— Совсем нет. Я не говорил ничего слишком плохого. Было бы гораздо проще, если бы система челленджа… Она же показывает отскок, и если был отскок, она бы могла показать. И у нас бы не было таких ситуаций. Не знаю, почему мы не используем систему челленджа для двойного отскока.

«По правде говоря, не думаю, что я — фаворит на золото ОИ в одиночке. Или даже на медаль»

— Как сейчас будет переходить обратно на грунт?

— Тяжело (смеётся).

— Вы сейчас в мире с грунтом?

— Это будет новый опыт. Я не люблю менять покрытия, даже на хард для меня непросто переходить, нужно время для адаптации. А тут сразу буду играть на Олимпиаде, на грунте. Не знаю, как это будет. Легко не будет, мало времени на подготовку, потому что я хорошо провёл турнир здесь. Без понятия, как буду с этим справляться, буду я в мире или злым. Слушайте, это один турнир. У меня в голове есть свои цели, одна из них главных целей — пары и микст. По правде говоря, не думаю, что я — фаворит на победу в одиночке или даже на медаль. Но я постараюсь, поеду туда, буду наслаждаться и приложу все усилия на грунте. А после этого — на харде.

— Вы сказали, что не любите переходить на другое покрытие. Какой переход даётся вам сложнее всего, с грунта на траву или с харда на грунт?

— С грунта на траву очень тяжело, потому что покрытия такие разные. Обычно в первом турнире на траве я даже форхенд не могу исполнить. Так быстро, мяч скользит по корту, тогда как на грунте он высоко отскакивает. Совершенно по-другому. Для меня смена покрытий — это адаптация глаз. Моё тело, глаза и мозги связаны с тем, что происходит на корте. Когда переходишь с одного покрытия на другое, неделю-другую я не могу это связать. Отсюда ошибки, раздражение. Будет интересно посмотреть, как я адаптируюсь при переходе с травы на грунт. Наверное, единственный раз в жизни буду это делать. Я так делал однажды, но мне тогда было 18, тогда было по-другому. Да, мне это нелегко, но я боец. Постараюсь хорошо потренироваться и буду пытаться.

«Карлос — самый сложный соперник, с которым я встречался за карьеру»

— У Карлоса появляется репутация в пятом сете, он выиграл 12 из 13.

— Вау. Не знал.

— Когда уступаете Карлосу 1:2, думаете об этом?

— Я об этом не знал и не думал при счёте 1:2 по сетам. Просто старался биться в четвёртом сете, увести матч в пятый сет. Статистика всегда важна, потому что у него 12 побед в 13 пятых сетах. Но когда играешь против него, даже если уступаешь 0:2 по сетам, то ты можешь нанести ему второе поражение в 14 пятых сетах или в 20, сколько у него будет на тот момент.

Не думаю, что это какая-то репутация, но реальность такова, что он ещё и очень силён физически. Даже сегодня, когда было несколько тяжёлых очков, где я мог немного запыхаться и уровень у меня упал. Всегда так, уровень падает на 2% после тяжёлого розыгрыша. У соперников уровень может упасть на 5%, у Карлоса — не падает. Поэтому он очень хороший игрок.

— Вы сказали, что кажется, что он достаёт практически каждый мяч. Это влияет на то, что вы делаете на корте?

— Сильно влияет, в итоге ты не попадаешь лёгкие удары. Я тоже так часто делаю, не так быстро, как Карлос, но я стараюсь. Чем чаще соперник наносит великолепный удар, или я наношу такой удар против Карлоса, и потом внезапно тебе отвечают обводящим. В следующий раз постараешься нанести удар получше, будешь сомневаться, идти к сетке или нет. Помню, как я сделал хороший смэш, и он всё равно его достал. У меня был лёгкий удар с лёта, но я слегка перестарался. Всегда задаёшься вопросом, какой удар лучше, стоит ли бить почти по линии или нет. Нелегко играть против таких игроков. Поэтому мы так много его хайлайтов видим. Да, вот так он играет.

— По ходу матчей с Карлосом сложнее менять тактику, чем с другими соперниками?

— В каком-то роде. Он так хорошо навязывает свою игру — у него такая мощь, что он способен это делать. Я чувствовал, что всё делал правильно, и всё равно мог получить три виннера на своей подаче, и это брейк. Да, постоянно задаёшься вопросами. Например, о позиции на приёме. Сегодня я играл на приёме довольно близко к линии. Я три раза делал брейк, но в двух сетах не сделал ни одного и без брейк-пойнтов. Во время матча задавался вопросом, отходить ли подальше. Не думаю, что это сработает против него, но и играть близко к линии тоже не работало. Да, задаёшься вопросами, сомневаешься, но это часть испытания. Поэтому, когда всё-таки получается его обыгрывать, такие победы ещё прекраснее.

— Карлос — большой талант. Вы — один из немногих, кто играл и против него, и против Big 3. Можете сравнить Карлоса с ними?

— Штука в том, что я играл против Big 3, когда они были, скажем так, «старыми» или за 30. Есть разница. Они все разные. Все разные по-своему, по своей игре. Мне кажется, нельзя взять что-то у одного и сравнить с другим, потому что Роджер играет на линии. Он показывает прекрасную технику ударов, выходит к сетке. Новак тоже играет на линии, но совершенно иначе. Потрясающая оборона, как игрок в пинбол, когда мяч возвращается к вам очень быстро. Рафа совершенно другой. Он может в 10 метрах от линии, но побежит к каждому мячу. Банана-шот…

Леворукий. Не думаю, что у Карлоса есть хоть что-то от них. У него другой стиль игры. Чем отличается Карлос от других… У всех нас есть предпочтения. Кто-то предпочитает оборону, кто-то — контратаки, кто-то предпочитает играть суперагрессивно. Он может всё из этого. Иногда он может нанести резаный… Даже плохой резаный, а потом побежит и попробует выиграть. Часто, когда соперник так делает, ты можешь легко нанести лёгкий удар, и он не хочет атаковать. Но не Карлос. Если дать Карлосу лёгкий удар, то ты знаешь, что для тебя всё кончено. Пожалуй, он самый сложный соперник, с кем я встречался за карьеру. Но у меня есть время, чтобы постараться добиться большего.