Теннисистка Крейчикова стала победительницей Уимблдона

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла итальянку Жасмин Паолини в финальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу Крейчиковой, имевший на турнире 31-й номер посева. Паолини была посеяна под седьмым номером.

Крейчиковой 28 лет, она является 32-й ракеткой мира. В активе спортсменки семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году чешская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Паолини 28 лет, она располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. Итальянка выиграла два турнира под эгидой WTA. Паолини повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, в текущем сезоне теннисистка доходила до финала Открытого чемпионата Франции, где в двух сетах уступила Иге Свёнтек из Польши (2:6, 1:6).