Стало известно, какую сумму заработала Крейчикова за победу на Уимблдоне-2024

Во время победы на Уимблдоне ниже Крейчиковой в рейтинге находилась только её соотечественница Маркета Вондроушова. В 2023 году Маркета была 42-й ракеткой мира. Среди других низкорейтинговых чемпионок — Елена Рыбакина (23-я в 2022 году) и Винус Уильямс (31-я в 2007 году и 16-я в 2005-м).