Тарпищев считает, что Даниил Медведев хорошо выступил на Уимблдоне

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев провел хороший Уимблдонский турнир и прибавил по сравнению с прошлым годом в игре на травяном покрытии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть, — сказал Тарпищев. — В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона».