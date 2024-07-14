Тарпищев считает, что Даниил Медведев хорошо выступил на Уимблдоне
Российский теннисист дошел до полуфинала турнира.
Российский теннисист дошел до полуфинала турнира.
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев провел хороший Уимблдонский турнир и прибавил по сравнению с прошлым годом в игре на травяном покрытии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
12 июля Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Встреча завершилась победой Алькараса со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.
«Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть, — сказал Тарпищев. — В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона».
Уимблдон — один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. В этом году соревнования проходят с 1 по 14 июля, их призовой фонд составляет $63 млн.