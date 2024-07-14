Кейт Миддлтон пришла на финал мужского Уимблдона-2024
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского одиночного разряда Уимблдона-2024.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пришла на финал мужского одиночного разряда Уимблдона-2024.
По традиции она должна вручить трофей в качестве патрона Всеанглийского клуба.
Как сообщает Daily Mail, принцессу Уэльскую поприветствовали овациями, когда она направлялась в королевскую ложу. Посмотреть на финал к Кейт Миддлтон присоединились её дети — дочь принцесса Шарлотта девяти лет и её сестра Пиппа Миддлтон. Среди них не было 10-летнего принца Джорджа, возможно, он присоединится к своему отцу на финале Евро в Берлине этим вечером.
Ранее Кейт Миддлтон не пришла на женский финал Уимблдона-2024, который состоялся в субботу, 13 июля.
22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, которые она сделала после операции в брюшной полости. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва.
Сегодня, 14 июля, в финальном матча мужского Уимблдона-2024 сыграют вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.