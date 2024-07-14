Кейт Миддлтон пришла на финал мужского Уимблдона-2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241829&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По традиции она должна вручить трофей в качестве патрона Всеанглийского клуба.

Как сообщает Daily Mail, принцессу Уэльскую поприветствовали овациями, когда она направлялась в королевскую ложу. Посмотреть на финал к Кейт Миддлтон присоединились её дети — дочь принцесса Шарлотта девяти лет и её сестра Пиппа Миддлтон. Среди них не было 10-летнего принца Джорджа, возможно, он присоединится к своему отцу на финале Евро в Берлине этим вечером.

Ранее Кейт Миддлтон не пришла на женский финал Уимблдона-2024, который состоялся в субботу, 13 июля.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, которые она сделала после операции в брюшной полости. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва.