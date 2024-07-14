Алькарас повторил рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» до 22 лет | Источник:

В 21 год и 70 дней испанец стал четырехкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он повторил рекорд Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера по количеству титулов ТБШ в возрасте до 22 лет.

Помимо двух побед на Уимблдоне, Алькарас также выигрывал «Ролан Гаррос» в 2024 году и US Open в 2022-м. Всего на его счету 14 титулов АТР в одиночном разряде.