Рыбакина — о Уимблдоне: не могу дождаться возвращения в следующем году | Источник: Getty Images

«Уимблдон-2024. Такое особенное место в моём сердце. Не могу дождаться возвращения в следующем году. Спасибо всем за поддержку», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2024 11 июля. В матче ½ финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.