Тяжелой победой завершился матч второй ракетки Казахстана на турнире в Германии

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В матче первого круга он встречался с немцем Рудольфом Моллекером (№ 197).

Первый сет завершился в пользу казахстанца — 6:4. По ходу партии Шевченко вел 4:0 и 5:1, позволив, настигнуть себя сопернику — 5:4, но в итоге выиграл. Во втором сете Шевченко проиграл с зеркальным счетом — 6:4.

Решающий сет остался за казахстанцем — 6:4. Здесь не обошлось без интриги — сначала Шевченко повел 2:0, затем немец отыгрался — 3:2. Впрочем, Шевченко собрался и перехвати инициативу — 5:3, и в целом довел дело до победы в партии — 6:4.

Игра длилась два часа и три минуты.