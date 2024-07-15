Тяжелой победой завершился матч второй ракетки Казахстана на турнире в Германии
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№ 56) с победы стартовал на турнире серии ATP 500 — Hamburg Open, сообщают Vesti.kz.
Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№ 56) с победы стартовал на турнире серии ATP 500 — Hamburg Open, сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга он встречался с немцем Рудольфом Моллекером (№ 197).
Первый сет завершился в пользу казахстанца — 6:4. По ходу партии Шевченко вел 4:0 и 5:1, позволив, настигнуть себя сопернику — 5:4, но в итоге выиграл. Во втором сете Шевченко проиграл с зеркальным счетом — 6:4.
Решающий сет остался за казахстанцем — 6:4. Здесь не обошлось без интриги — сначала Шевченко повел 2:0, затем немец отыгрался — 3:2. Впрочем, Шевченко собрался и перехвати инициативу — 5:3, и в целом довел дело до победы в партии — 6:4.
Игра длилась два часа и три минуты.
Во втором круге казахстанец сыграет с лучшим в итальянской паре Лучано Дердери — Лоренцо Сонего.