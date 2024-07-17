Фото: папарацци застали Синнера и Калинскую на отдыхе в Италии

Папарацци застали влюблённую пару на отдыхе на Сардинии (Италия).

Источник: СОЦСЕТИ CHI MAGAZINE

Снимки сопроводили информацией о том, что Синнер готовится представлять Италию на Олимпийских играх в Париже (Франция) не только в одиночном разряде, но и в парном с Лоренцо Музетти. Отмечается, что Калинская, в свою очередь, отказалась от участия в Олимпиаде в качестве нейтральной спортсменки.

Источник: СОЦСЕТИ CHI MAGAZINE

«Однако кто знает, последует ли она за своим парнем в город, где они официально признали свою любовь», — написали в издании.