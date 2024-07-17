10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Фото: папарацци застали Синнера и Калинскую на отдыхе в Италии

Итальянское издание Сhi Magazine поделилось фотографиями теннисистов итальянца Янника Синнера и россиянки Анны Калинской.

Папарацци застали влюблённую пару на отдыхе на Сардинии (Италия).

Источник: СОЦСЕТИ CHI MAGAZINE

Снимки сопроводили информацией о том, что Синнер готовится представлять Италию на Олимпийских играх в Париже (Франция) не только в одиночном разряде, но и в парном с Лоренцо Музетти. Отмечается, что Калинская, в свою очередь, отказалась от участия в Олимпиаде в качестве нейтральной спортсменки.

Источник: СОЦСЕТИ CHI MAGAZINE

«Однако кто знает, последует ли она за своим парнем в город, где они официально признали свою любовь», — написали в издании.

Напомним, Синнер и Калинская официально объявили о своих отношениях во время «Ролан Гаррос» — 2024, который проходил в Париже. Олимпийский турнир по теннису пройдёт с 27 июля по 4 августа. Россиянка заявлена на турнир в Вашингтоне (США), который начнётся 29 июля.

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