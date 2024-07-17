Елена Рыбакина поделилась фото в купальнике

Елена Рыбакина выступала на Уимблдоне-2024. В матче ½ финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии, которая впоследствии выиграла турнир.

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир «Большого шлема» — Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.