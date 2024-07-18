02:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) во втором круге.

Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде | Источник: Getty Images

В стартовом для себя матче посеянный под первым номером Рублёв со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 уступил 121-й ракетке мира представителю Аргентины Тьяго Агустину Тиранте.

Встреча Рублёва с Тиранте продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Важно отметить, что Рублёв — действующий чемпион турнира в Бостаде. В прошлогоднем финале соревнований он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.

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